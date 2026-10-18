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Опубликовано 18 октября, 04:55

Силы ПВО сбили ещё 40 летевших на Москву беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Силы противовоздушной обороны России уничтожили ещё 40 украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены 40 беспилотников, летевших на Москву», — заявил Собянин.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Ранее Life.ru сообщал, что расчёты ПВО сбили ещё 25 беспилотников на подлёте к столице. На данным момент общее число уничтоженных с начала суток 18 октября дронов достигло 76. Специалисты экстренных служб также выехали к местам падения обломков.

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Лия Мурадьян
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