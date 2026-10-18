Силы ПВО сбили ещё 40 летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны России уничтожили ещё 40 украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Число сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 95, есть перебои со светом

Число сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 95, есть перебои со светом

Ранее Life.ru сообщал, что расчёты ПВО сбили ещё 25 беспилотников на подлёте к столице. На данным момент общее число уничтоженных с начала суток 18 октября дронов достигло 76. Специалисты экстренных служб также выехали к местам падения обломков.