Силы ПВО сбили ещё 40 летевших на Москву беспилотников
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Силы противовоздушной обороны России уничтожили ещё 40 украинских беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены 40 беспилотников, летевших на Москву», — заявил Собянин.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Life.ru сообщал, что расчёты ПВО сбили ещё 25 беспилотников на подлёте к столице. На данным момент общее число уничтоженных с начала суток 18 октября дронов достигло 76. Специалисты экстренных служб также выехали к местам падения обломков.