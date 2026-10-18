Силы ПВО отразили атаку ещё 25 беспилотников на подлёте к Москве

Ещё 25 беспилотников сбиты на подлёте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сейчас на местах работают специалисты экстренных служб.

Других подробностей градоначальник не сообщил. Таким образом общее число ликвидированных дронов ВСУ с начала суток 18 октября увеличилось до 36.