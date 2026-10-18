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Регион
Опубликовано 18 октября, 02:23

Силы ПВО отразили атаку ещё 25 беспилотников на подлёте к Москве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Ещё 25 беспилотников сбиты на подлёте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сейчас на местах работают специалисты экстренных служб.

Других подробностей градоначальник не сообщил. Таким образом общее число ликвидированных дронов ВСУ с начала суток 18 октября увеличилось до 36.

Число сбитых на подлёте к Москве дронов ВСУ 17 октября выросло до 195
Число сбитых на подлёте к Москве дронов ВСУ 17 октября выросло до 195

Ранее Life.ru рассказывал, что три летевших из Турции в Москву самолёта были вынуждены изменить маршрут из-за ограничений в столичном аэропорту Внуково. На данный момент они успешно приземлились в Стамбуле.

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Артур Лапсаков
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