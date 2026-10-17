Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 23:28

Число сбитых на подлёте к Москве дронов ВСУ 17 октября выросло до 195

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силы противовоздушной обороны третью ночь подряд отражают массированную атаку украинских беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российские военные уничтожили ещё 39 дронов, которые направлялись в сторону города. На участках, куда упали обломки БПЛА, работают сотрудники экстренных служб.

«Уничтожены 25 БПЛА, летевших на Москву», — сообщил Собянин, позднее добавил о ещё 14 сбитых беспилотниках.

Глава города уточнил, что специалисты экстренных служб выехали к местам падения фрагментов беспилотников. Других сведений о последствиях атаки, возможных повреждениях и пострадавших мэр не привёл.

Более сотни рейсов задержаны в Москве: Минтранс собрал оперштаб и дал поручения авиакомпаниям
Более сотни рейсов задержаны в Москве: Минтранс собрал оперштаб и дал поручения авиакомпаниям

До этого Собянин уже сообщал об уничтожении ещё 12 беспилотников, которые приближались к Москве. Общее число сбитых БПЛА за вечер достигло 37, за сутки — 195. На фоне атаки ограничения затронули работу двух столичных аэропортов — Домодедово и Внуково. Там временно ограничили приём и отправку самолётов.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar