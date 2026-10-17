Число сбитых на подлёте к Москве дронов ВСУ 17 октября выросло до 195
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Силы противовоздушной обороны третью ночь подряд отражают массированную атаку украинских беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российские военные уничтожили ещё 39 дронов, которые направлялись в сторону города. На участках, куда упали обломки БПЛА, работают сотрудники экстренных служб.
«Уничтожены 25 БПЛА, летевших на Москву», — сообщил Собянин, позднее добавил о ещё 14 сбитых беспилотниках.
Глава города уточнил, что специалисты экстренных служб выехали к местам падения фрагментов беспилотников. Других сведений о последствиях атаки, возможных повреждениях и пострадавших мэр не привёл.
До этого Собянин уже сообщал об уничтожении ещё 12 беспилотников, которые приближались к Москве. Общее число сбитых БПЛА за вечер достигло 37, за сутки — 195. На фоне атаки ограничения затронули работу двух столичных аэропортов — Домодедово и Внуково. Там временно ограничили приём и отправку самолётов.