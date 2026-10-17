Число сбитых на подлёте к Москве дронов ВСУ 17 октября выросло до 195

Силы противовоздушной обороны третью ночь подряд отражают массированную атаку украинских беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российские военные уничтожили ещё 39 дронов, которые направлялись в сторону города. На участках, куда упали обломки БПЛА, работают сотрудники экстренных служб.

«Уничтожены 25 БПЛА, летевших на Москву», — сообщил Собянин, позднее добавил о ещё 14 сбитых беспилотниках.

Глава города уточнил, что специалисты экстренных служб выехали к местам падения фрагментов беспилотников. Других сведений о последствиях атаки, возможных повреждениях и пострадавших мэр не привёл.