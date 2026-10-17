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Регион
Опубликовано 17 октября, 23:06

ВСУ продолжили налёт дронов на Москву третью ночь подряд, ликвидировано 12 БПЛА

Обложка © Unsplash / Oxana Lyashenko

Обложка © Unsplash / Oxana Lyashenko

Силы противовоздушной обороны ликвидировали двенадцать беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков сбитых дронов работают экстренные службы. Других подробностей градоначальник не привёл. На фоне атаки в столичных аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения на вылет и прилёт самолётов по согласованию с соответствующими огранами.

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Всего за неделю силы ПВО уничтожили непосредственно у столицы 534 БПЛА. Всего же за семь дней в Московском регионе ликвидировали почти три тысячи дронов ВСУ.

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Артур Лапсаков
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