ВСУ продолжили налёт дронов на Москву третью ночь подряд, ликвидировано 12 БПЛА

Силы противовоздушной обороны ликвидировали двенадцать беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков сбитых дронов работают экстренные службы. Других подробностей градоначальник не привёл. На фоне атаки в столичных аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения на вылет и прилёт самолётов по согласованию с соответствующими огранами.