ВСУ продолжили налёт дронов на Москву третью ночь подряд, ликвидировано 12 БПЛА
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Силы противовоздушной обороны ликвидировали двенадцать беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на местах падения обломков сбитых дронов работают экстренные службы. Других подробностей градоначальник не привёл. На фоне атаки в столичных аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения на вылет и прилёт самолётов по согласованию с соответствующими огранами.
Всего за неделю силы ПВО уничтожили непосредственно у столицы 534 БПЛА. Всего же за семь дней в Московском регионе ликвидировали почти три тысячи дронов ВСУ.