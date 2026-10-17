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Регион
Опубликовано 17 октября, 11:25

Почти 3 тысячи БПЛА летели в сторону Москвы за неделю: сколько сбили у столицы

Собянин: За неделю в сторону Москвы летели 2,7 тысячи беспилотников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 10 по 17 октября в сторону Московского региона направлялись 2 730 беспилотников. Большую часть из них силы ПВО уничтожили на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за неделю — с 08:30 10 октября до 08:30 17 октября — на подлёте непосредственно к столице сбили 534 БПЛА.

Собянин: Силы ПВО сбили 25 украинских дронов утром 17 октября
Собянин: Силы ПВО сбили 25 украинских дронов утром 17 октября

Ранее Сергей Собянин несколько раз сообщал об отражении волн БПЛА. Этой ночью Life.ru писал об отражении масштабного налёта, во время которого более 600 дронов атаковали 18 регионов России.

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Андрей Бражников
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