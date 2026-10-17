Почти 3 тысячи БПЛА летели в сторону Москвы за неделю: сколько сбили у столицы

С 10 по 17 октября в сторону Московского региона направлялись 2 730 беспилотников. Большую часть из них силы ПВО уничтожили на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за неделю — с 08:30 10 октября до 08:30 17 октября — на подлёте непосредственно к столице сбили 534 БПЛА.