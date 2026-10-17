Свыше 600 дронов за ночь: 18 регионов России подверглись масштабной атаке ВСУ с воздуха

За минувшую ночь российские подразделения противовоздушной обороны нейтрализовали 610 украинских беспилотников в воздушном пространстве страны. Такие данные о результатах отражения массированного налёта представило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи перехвачено и уничтожено 610 украинских БПЛА», — говорится в официальном сообщении военного ведомства утром 17 октября.

В Минобороны уточнили, что все поражённые воздушные цели относились к БПЛА самолётного типа. Именно такие аппараты, согласно опубликованной информации, использовались украинской стороной при ночной атаке на российские территории. Дроны сбивали с 20:00 16 октября до 08:00 17 октября. Беспилотники обнаружили над Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

Кроме того, средства ПВО работали над Ханты-Мансийским автономным округом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 902 украинских беспилотников над регионами России в ночь на 14 октября. Тогда, по информации Минобороны, подразделения противовоздушной обороны отражали налёт на протяжении 12 часов. Дроны перехватывали над многочисленными областями Центральной России, южными территориями и акваторией Азовского моря.