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Опубликовано 17 октября, 06:47

За ночь рядом с Москвой уничтожили 144 дрона ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Число ликвидированных на подлёте к Москве беспилотников за ночь выросло до 144. Об очередной отражённой атаке 75 летательных аппаратов сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Информации о повреждениях инфраструктуры или пострадавших пока нет. При этом все московские аэропорты остаются закрытыми на вылет и прилёт самолётов.

Девять беспилотников ВСУ уничтожены над Тульской областью
Девять беспилотников ВСУ уничтожены над Тульской областью

Сергей Собянин несколько раз сообщал об отражённых волнах атак украинских беспилотников. Подробностей о последствиях на данный момент нет, известно лишь, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

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Артур Лапсаков
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