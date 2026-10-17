За ночь рядом с Москвой уничтожили 144 дрона ВСУ
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Число ликвидированных на подлёте к Москве беспилотников за ночь выросло до 144. Об очередной отражённой атаке 75 летательных аппаратов сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Информации о повреждениях инфраструктуры или пострадавших пока нет. При этом все московские аэропорты остаются закрытыми на вылет и прилёт самолётов.
Сергей Собянин несколько раз сообщал об отражённых волнах атак украинских беспилотников. Подробностей о последствиях на данный момент нет, известно лишь, что на местах падения обломков работают экстренные службы.