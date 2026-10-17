За ночь рядом с Москвой уничтожили 144 дрона ВСУ

Число ликвидированных на подлёте к Москве беспилотников за ночь выросло до 144. Об очередной отражённой атаке 75 летательных аппаратов сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Информации о повреждениях инфраструктуры или пострадавших пока нет. При этом все московские аэропорты остаются закрытыми на вылет и прилёт самолётов.