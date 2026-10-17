Девять беспилотников ВСУ уничтожены над Тульской областью
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Силы противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников на Тульской областью. Об этом информировал губернатор Дмитрий Миляев.
По его словам, пострадавших нет. Разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.
«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — добавил Миляев в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что в аэропортах Москвы из-за угрозы БПЛА задержали сотни рейсов. Около полуночи 17 октября столичные авиагавани Домодедово, Внуково и Шереметьево вновь закрыли.