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Регион
Опубликовано 17 октября, 00:35

Девять беспилотников ВСУ уничтожены над Тульской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников на Тульской областью. Об этом информировал губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших нет. Разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — добавил Миляев в сообщении.

За день системы ПВО сбили 47 БПЛА над регионами России
За день системы ПВО сбили 47 БПЛА над регионами России

Ранее Life.ru рассказывал, что в аэропортах Москвы из-за угрозы БПЛА задержали сотни рейсов. Около полуночи 17 октября столичные авиагавани Домодедово, Внуково и Шереметьево вновь закрыли.

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Артур Лапсаков
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