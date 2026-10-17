Девять беспилотников ВСУ уничтожены над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников на Тульской областью. Об этом информировал губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших нет. Разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — добавил Миляев в сообщении.