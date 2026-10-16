В аэропортах Москвы из-за угрозы БПЛА задержали сотни рейсов

Пассажиры столичных аэропортов вынуждены проводить по 13 часов и более в ожидании вылета после ночных ограничений из-за угрозы беспилотников. Люди устраиваются спать прямо в терминалах, используя вместо кроватей чемоданы, одежду и даже искусственный газон в зоне регистрации.

Наиболее серьёзные сбои произошли в Шереметьево и Внуково. В первом аэропорту за сутки отменили 109 вылетов, ещё 220 рейсов задержали. Во Внуково насчитывается столько же отмен и 202 задержки.

В Домодедово ситуация оказалась несколько спокойнее. Там, согласно информации Baza, отменили четыре рейса, а ещё 55 не смогли отправиться по расписанию.

Ограничения на приём и выпуск самолётов в московском авиаузле ввели вечером 15 октября для обеспечения безопасности полётов. Во Внуково и Шереметьево их сняли в 05:06 утра, а в Домодедово и Жуковском — в 05:43. Однако даже после возобновления работы аэропортов расписание не удалось быстро восстановить.

В результате терминалы оказались заполнены ожидающими пассажирами. Некоторые провели в воздушных гаванях всю ночь и продолжают ждать отправления своих рейсов. Из-за нехватки мест для отдыха люди располагаются прямо на полу, подстилая одежду или укладываясь на дорожные сумки.

Массовые задержки рейсов затронули и другие аэропорты России. В Санкт-Петербурге и Калининграде из-за ограничений на полёты задержали или отменили в общей сложности 29 рейсов. В Пулково изменения коснулись около 20 вылетов, в том числе девяти рейсов в Москву, которые пришлось отменить. В калининградском Храброво задержали три самолёта и отменили ещё шесть вылетов в столицу.