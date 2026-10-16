В Пулково и Храброво задержали и отменили 29 рейсов

Утренние ограничения на полёты отразились на расписании аэропортов Санкт-Петербурга и Калининграда. В Пулково задержали или отменили около 20 вылетов, в Храброво изменения затронули девять рейсов.

По данным онлайн-табло Пулково, задержки коснулись рейсов в Сыктывкар, Казань, Краснодар, Тюмень, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород и Самару. Перенесено также отправление двух самолётов в Мурманск и ещё двух — в Москву. Ещё девять рейсов в столицу отменили. Все эти вылеты были запланированы до 12:00 мск пятницы.

В калининградском аэропорту Храброво задержали три рейса: один в Санкт-Петербург и два в Москву. Ещё шесть вылетов в столицу отменили.

Ранее Life.ru писал, что на 06:21 мск временные ограничения на полёты затронули 21 российский аэропорт, в 17 из них ограничения ещё действовали. В четырёх воздушных гаванях Московского региона ограничения уже сняли. Кроме того, ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области повлияли на возможность применения маршрутов воздушного движения в Калининград и из него.