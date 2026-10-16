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Регион
Опубликовано 16 октября, 06:21

План «Ковёр» затронул 21 аэропорт РФ, в 17 ограничения сохраняются

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» действует в 17 российских аэропортах. Ещё в четырёх воздушных гаванях Московского региона ограничения уже сняли. Таким образом, с 23:42 мск меры затронули 21 аэропорт. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения ввели во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском в 23:42. В 05:06 работу возобновили Внуково и Шереметьево, а в 05:43 — Домодедово и Жуковский. Ограничения в этих аэропортах продлились от пяти до шести часов.

Меры также затронули аэропорты Череповца, Ярославля, Тамбова, Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Пскова, Саранска, Ульяновска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Кирова и Ижевска. Кроме того, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области повлияли на возможность применения маршрутов воздушного движения в Калининград и из него.

В Тульской области 16 октября системы ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ
В Тульской области 16 октября системы ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ

Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Ленобластью, где была объявлена воздушная тревога. Глава области предупредил жителей об угрозе появления беспилотников в воздушном пространстве. Он также сообщил, что на фоне принимаемых мер безопасности возможно снижение скорости мобильного интернета.

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Тимур Хингеев
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