План «Ковёр» затронул 21 аэропорт РФ, в 17 ограничения сохраняются

План «Ковёр» действует в 17 российских аэропортах. Ещё в четырёх воздушных гаванях Московского региона ограничения уже сняли. Таким образом, с 23:42 мск меры затронули 21 аэропорт. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения ввели во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском в 23:42. В 05:06 работу возобновили Внуково и Шереметьево, а в 05:43 — Домодедово и Жуковский. Ограничения в этих аэропортах продлились от пяти до шести часов.

Меры также затронули аэропорты Череповца, Ярославля, Тамбова, Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Пскова, Саранска, Ульяновска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Кирова и Ижевска. Кроме того, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области повлияли на возможность применения маршрутов воздушного движения в Калининград и из него.

Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Ленобластью, где была объявлена воздушная тревога. Глава области предупредил жителей об угрозе появления беспилотников в воздушном пространстве. Он также сообщил, что на фоне принимаемых мер безопасности возможно снижение скорости мобильного интернета.