В Тульской области 16 октября системы ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ

Системы противовоздушной обороны сбили ещё 10 украинских беспилотников в Тульской области. Об этом пишет местный губернатор Дмитрий Миляев.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены ещё 10 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об уничтожении 7 дронов. Таким образом, общее число сбитых БПЛА с 22:00 15 октября достигло 17 штук. На данный момент в Тульской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее в Ярославской области средства радиоэлектронной борьбы уничтожили восемь украинских беспилотников. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Власти также сняли ограничения на перекрёстке Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Теперь автомобили могут проезжать этот участок в обычном режиме.