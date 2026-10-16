Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 79
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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили уже 79 беспилотников, летевших в сторону Москвы. О перехвате ещё 20 воздушных целей сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают экстренные службы.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил градоначальник.
С 23:11 15 октября на подлёте к столице сбили 59 беспилотников. С учётом нового сообщения Собянина общее число уничтоженных дронов достигло 79.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 16 октября все четыре аэропорта Московского авиаузла временно прекратили приём и отправку самолётов. Ограничения затронули Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Росавиация начала вводить особый порядок работы воздушных гаваней вечером 15 октября. Сначала Домодедово и Внуково перешли на согласование рейсов с соответствующими органами, затем аналогичные меры приняли в Жуковском и Шереметьево. В 23:42 ведомство объявило о временной остановке приёма и выпуска самолётов во всех четырёх аэропортах. В Росавиации объяснили решение необходимостью обеспечить безопасность полётов.
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