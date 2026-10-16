Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 79

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 16 октября все четыре аэропорта Московского авиаузла временно прекратили приём и отправку самолётов. Ограничения затронули Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Росавиация начала вводить особый порядок работы воздушных гаваней вечером 15 октября. Сначала Домодедово и Внуково перешли на согласование рейсов с соответствующими органами, затем аналогичные меры приняли в Жуковском и Шереметьево. В 23:42 ведомство объявило о временной остановке приёма и выпуска самолётов во всех четырёх аэропортах. В Росавиации объяснили решение необходимостью обеспечить безопасность полётов.