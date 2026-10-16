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Опубликовано 16 октября, 00:40

План «Ковёр» ввели во всех аэропортах Москвы в ночь на 16 октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Все четыре аэропорта Московского авиаузла временно прекратили приём и отправку самолётов. Ограничения действуют во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском, сообщает Росавиация. Ведомство опубликовало общее уведомление 15 октября в 23:42 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — пояснили в Росавиации.

В 22:15 мск ведомство сообщило, что Домодедово принимает и отправляет самолёты по согласованию с соответствующими органами. В 22:38 появилась информация о временной остановке приёма и выпуска воздушных судов в аэропорту.

В 22:48 мск Росавиация объявила о работе Внукова по согласованию с соответствующими органами. В 23:18 ведомство сообщило об ограничениях на приём и выпуск самолётов в Жуковском. В 23:32 аналогичный режим согласования рейсов начал действовать в Шереметьево. Через десять минут Росавиация выпустила уведомление об ограничениях во всех четырёх аэропортах.

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Тем временем, силы ПВО Минобороны сбили 49 беспилотников, летевших на Москву. Вечером 15 октября Сергей Собянин последовательно сообщил об уничтожении десяти, ещё 11 и затем 16 аппаратов. В 00:10 мск 16 октября мэр написал о следующих 12 сбитых дронах. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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