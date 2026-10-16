План «Ковёр» ввели во всех аэропортах Москвы в ночь на 16 октября

Все четыре аэропорта Московского авиаузла временно прекратили приём и отправку самолётов. Ограничения действуют во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском, сообщает Росавиация. Ведомство опубликовало общее уведомление 15 октября в 23:42 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — пояснили в Росавиации.

В 22:15 мск ведомство сообщило, что Домодедово принимает и отправляет самолёты по согласованию с соответствующими органами. В 22:38 появилась информация о временной остановке приёма и выпуска воздушных судов в аэропорту.

В 22:48 мск Росавиация объявила о работе Внукова по согласованию с соответствующими органами. В 23:18 ведомство сообщило об ограничениях на приём и выпуск самолётов в Жуковском. В 23:32 аналогичный режим согласования рейсов начал действовать в Шереметьево. Через десять минут Росавиация выпустила уведомление об ограничениях во всех четырёх аэропортах.

Тем временем, силы ПВО Минобороны сбили 49 беспилотников, летевших на Москву. Вечером 15 октября Сергей Собянин последовательно сообщил об уничтожении десяти, ещё 11 и затем 16 аппаратов. В 00:10 мск 16 октября мэр написал о следующих 12 сбитых дронах. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.