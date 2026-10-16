Новости СВО 16 октября: Освобождены Нефёдовка и Чёрное, Киев без ракет для «Patriot», Лавров отказал Украине в перемирии Оглавление Харьковская область 16 октября: взяты Нефёдовка и Чёрное Сумская область 16 октября: разгром 71-й бригады ВСУ ДНР 16 октября: бои в окружённом Доброполье Карта СВО на 16 октября 2026 года Украина осталась без ракет для «Patriot»: угроза для энергетики Россия не пойдёт на перемирие: Лавров назвал условие переговоров Группировка «Север» закрыла все пути выхода из «Волчанского котла», Украина пытается забрасывать ССО в Сумскую область, МИД России объяснил, зачем Киеву краткосрочный мир — дайджест на 16 октября 2026 года. Армия России закрыла пути из «Волчанского котла» Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область 16 октября: взяты Нефёдовка и Чёрное

Армия России освободила в Харьковской области сёла Нефёдовка и Чёрное. Группировки «Север» в боях за эти населённые пункты удалось разбить подразделения 22-й и 159-й бригад ВСУ.

— Через них противник пытался вывести своих из окружения и нанести извне деблокирующий удар. Освобождение Нефёдовки и Чёрного поставило на этих планах крест, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Внутри «Волчанского котла» под контролем Украины осталось два села — Варваровка и Николаевка. Российские войска уже ведут бои за них.

Сумская область 16 октября: разгром 71-й бригады ВСУ

ВС РФ продвигаются в Сумской области на 19 участках. Возле села Коренёк идут бои в лесополосах.

Киевское командование продолжает перебрасывать в регион свежие силы. 3-й полк ССО Украины прибыл в Сумскую область. В его задачи входит работа в тылу у российских войск. Вероятно, его постигнет участь бойцов 71-й бригады ВСУ.

— В Сумской области массово пропадают боевики 71-й ОАЭМБр ВСУ. Родственники военнослужащих сообщают об отправке нескольких боевых групп на позиции ещё в августе, после чего с ними пропала связь, — рассказали в группировке «Север».

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают цели в Краматорске. Видео © Telegram / Минобороны России

Общие потери украинских подразделений за сутки в Сумской области — свыше 130 человек. ВС РФ уничтожили миномёт противника, станцию РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК.

ДНР 16 октября: бои в окружённом Доброполье

Военнослужащие группировки «Центр» взяли под контроль 31 одно здание в Доброполье и ликвидировали 15 украинских военнослужащих.

— Штурмовые группы 51-й армии продвигались в северо-западной части города. Штурмовые подразделения группировки морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта, — сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Военный корреспондент Павел Кукушкин рассказал об обстановке в Дружкове. Сюда Киев перебрасывает свежие силы. По мнению Кукушкина, в Киеве понимают, что потеря Дружковки выведет ВС РФ к Краматорску. Сказываются на положении ВСУ удары ВКС РФ.

— Наши удары по тылам — это всё-таки даёт результаты на будущее. Нарушается логистика, нарушается подвоз боеприпасов, прежде всего БПЛА. Я уверен, что в скором времени это также отразится на положении дел ВСУ и на этом направлении, — подчеркнул Кукушкин.

Карта СВО на 16 октября 2026 года

«Север» освободил Нефёдовку и Чёрное. Фото © Telegram / Divgen

Украина осталась без ракет для «Patriot»: угроза для энергетики

Американский канал CNN со ссылкой на собственный источник сообщает, у Украины закончились ракеты для ЗРК «Patriot». Из-за нехватки перехватчиков Киев не справился с последним массированным ударом.

— Почти все баллистические ракеты, выпущенные в ходе последнего удара, не были перехвачены из-за нехватки перехватывающих ракет, — рассказал собеседник.

Авторы канала «Военная хроника» считают, что у России появилась реальная возможность полностью уничтожить украинскую энергетическую систему.

— Пока нет полной ясности, так ли это на самом деле, но если это правда, то с энергетикой на Украине, в том числе с подстанциями, ОРУ и остатками генерации при желании можно будет закончить до конца года, — говорится в публикации.

Россия не пойдёт на перемирие: Лавров назвал условие переговоров

Москва готова к «нормальным, вменяемым, честным» переговорам с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом Кремль не получал новый мирный план, который ранее был опубликован в СМИ. Он подразумевает, в том числе прекращение боевых действий по линии боевого соприкосновения.

— Никакого прекращения огня, для того чтобы его опять привели в чувство и накачали оружием, не будет, — пояснил Лавров.

Не прекратятся и удары по объектам на Украине. Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать на удары по НПЗ и коммерческим складам.

Авторы Даниил Черных