Шило на мыло: кого США хотят видеть на месте Зеленского и зачем это России Оглавление На выборах на Украине настаивает Трамп Есть ли у Трампа управа на «просроченного»? Так ли плох Зеленский? Наших кандидатов на Украине нет и не будет Разбираем список Newsweek Неважно, кто подпишет капитуляцию, важно, что будет после Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о списке кандидатов от США на пост Зеленского, и почему России не выгодна ни одна из этих фигур Кого США предлагают на место Зеленского: Залужный, Фёдоров, Буданов*. Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Alex Wong, Thierry Monasse, © ТАСС / Alberto Pezzali / АР

Американский журнал Newsweek назвал четырех потенциальных кандидатов на пост президента Украины. Среди них экс-главком ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный, бывший глава украинской военной разведки (ГУР), ныне глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*, бывший министр обороны и цифровизации Михаил Фёдоров, экс-президент, а ныне лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко*.

На выборах на Украине настаивает Трамп

Разговоры о возможных выборах на Украине снова активизировались после очередной публичной ссоры главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Хозяина Белого дома разозлило поведение «просроченного», который проигнорировал его просьбы не бить по российским НПЗ, а после заключения с Москвой «дизельной сделки» оскорбил его лично. Более того — Зеленский начал ставить условия, заявив, что прекратит атаки только после того, как то же самое сделает Россия.

Украине нужен новый лидер, который «сможет заключить сделку» вместо того, чтобы создавать проблемы для всего мира, заявил публично Трамп. Вслед за ним миллиардер Илон Маск поддержал эту идею, добавив, что Зеленский зашел слишком далеко.

В иной ситуации подобные заявление звучали бы как приговор. Однако есть определенные сомнения в том. что Белый дом действительно готов идти до конца в стремлении убрать Зеленского. Ведь Трамп все то же самое говорил полтора года назад, и что?

Есть ли у Трампа управа на «просроченного»?

Наконец, если бы Трамп и Маск действительно хотели бы заставить Зеленского уйти, это было бы проще простого — достаточно было бы отключить ВСУ «Старлинк» и перестать поставлять оружие и разведданные. Напомню, после ссоры в Овальном кабинете Трамп вроде бы как выполнил угрозу, прекратив поставки. Но чем это в итоге кончилось? Пока ничем. Зеленский все также сидит на Банковой, позволяя себе ругать президента США.

Чего тут больше: нежелания или неспособности Трампа убирать Зеленского — отдельный вопрос. Коней на переправе не меняют, к тому же, в Вашингтоне считают, что, убрав Зеленского, могут подыграть России, а это им не нужно. Плюс отчаянное сопротивление как внутренней «партии войны», так и Европы, игнорировать мнение которых Белый дом все еще не может.

Впрочем, большой вопрос, будет ли замена Зеленского на руку России?

Почему конфликт Трампа и Зеленского обострился. Фото © ТАСС / JIM LO SCALZO / POOL

Так ли плох Зеленский?

Я уже не раз писал о том, что сама по себе идея выборов на Украине может стать для нас ловушкой. Ведь пока на Банковой сидит Зеленский, с которым переговоры невозможны, наша армия будет продолжать освобождать российские территории, создавать «буферную зону», добиваться реализации целей и задач СВО. В интересах США навязать нам перемирие вместо прочного мира (а значит, отложенную войну), заморозить конфликт по текущей ЛБС, сохранив Украину как государство, которое может в будущем стать площадкой для реванша. То есть после выборов Вашингтон просто скажет: русские, вы не хотели разговаривать с Зеленским — ок, вот вам более адекватный, договаривайтесь! А ведь договариваться с киевским режимом совершенно не о чем, неважно, кто там стоит во главе. Только о капитуляции. В этом плане неадекватность и нерукопожатость Зеленского является надежным предохранителем от навязывания нам невыгодных сделок.

Наших кандидатов на Украине нет и не будет

Второй момент касается вопроса «адекватности» потенциального сменщика Зеленского. Нужно отдавать себе отчет в том, что ни американцы, ни европейцы никогда не допустят прихода к власти на Украине даже не пророссийского политика, а просто не неонациста, не русофоба, не бандеровца. Там таких и нету, все адекватные политики, с которыми можно иметь дело, давно в могиле, тюрьме или в эмиграции. То есть выбрать придется между сортами русофобии.

Разбираем список Newsweek

Давайте глянем список, предлагаемый Newsweek. Итак, главный кандидат — Залужный. Военный преступник, нацист, бравирующий перед камерами браслетом со свастикой. К тому же — протеже Британии, договариваться с ним о чем-либо явно не получится.

Буданов* — террорист и экстремист. На его совести множество диверсий и терактов. Нерукопожатен.

То же самое про Порошенко* — тоже фигурант «черного списка». С ним, впрочем, уже и пытались иметь дело. Привело это все в итоге к началу СВО — именно на время Порошенко* пришелся основной этап минского процесса, в ходе которого они дурили нам мозги и готовились к войне. Повторять нет желания.

Пожалуй, самым «чистым» может показаться Михаил Федоров. Ну, коррупция, мошеннические колл-центры — можно закрыть глаза. Главное, что не военный преступник… Ан, нет, 2 октября 2026 года Следственный комитет России заявил, что установил причастность бывших министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова к проведению карательных операций против мирных жителей Донбасса, после чего оба были объявлены в розыск.

Иными словами, не то, чтобы хороших, даже просто приемлемых кандидатов США (а тут можно предположить, что Newsweek не с потолка взял фамилии кандидатов, что эти кандидатуры Белым домом реально рассматриваются) нам не предлагают. А даже если бы потенциальный список не ограничивался указанными фамилиями, повторю, пророссийского кандидата в президенты на Украине сегодня нет и быть не может, а если бы и был теоретически, его бы даже до стадии выдвижения кандидатуры не допустили бы.

Таким образом нам предлагают заменить Шило на Мыло, при том, что окажись на Банковой Мыло вместо Шила, Москве было бы труднее объяснять (не Западу, разумеется, там объяснять некому и нечего), а нашим реальным партнерам среди стран Глобального юга), почему мы не можем вести переговоры с вроде бы как легитимным президентом. НеЗеленским.

Кого США хотят видеть на месте Зеленского. Фото © Wikipedia, © ТАСС / Zuma, © Wikipedia / Foundations World Economic Forum

Неважно, кто подпишет капитуляцию, важно, что будет после

России неважно, кто со стороны Украины подпишет акт о капитуляции киевского режима. Очевидно, что этот человек, кто бы им ни был, у власти не задержится, а скорее всего, разделит судьбу Вильгельма Кейтеля, повешенного спустя год после подписания им акта о капитуляции Германии. Важно то, что будет после. Кто возглавит Украину после наступления МИРА, а не перемирия, которое нужно Киеву и его спонсорам для того, чтобы получить передышку и подготовиться к новой военной кампании против нашей страны.

И тут хорошо бы снова обратить к опыту послевоенной Германии, где выборы состоялись лишь спустя четыре года после окончания войны. Когда итоги процесса денацификации политической элиты и общества позволяли сказать: да, уже можно. Когда можно будет сказать то же об Украине, когда можно будет говорить об успехах денацификации — большой вопрос. Очевидно, что этот процесс начнется не раньше окончательной победы России, и потребуются годы. Если Украина вообще сохранится как государство, или как два государства, являющиеся границей НАТО и России, как то было с той же Германией.

Сегодня, когда судьба Украины еще не решена, когда СВО далека от финала, о будущем Украины мы можем только гадать. В любом случае, говорить о возможности проведения на Украине выборов — дело не только бесполезное, но и вредное.

Конечно, можно было бы предложить нашим американским «партнёрам» провести на Украине выборы на конкурентной основе, предложить кандидатов. Но надо понимать, что эти кандидаты были бы из числа мигрантов, находящихся на территории России и де-факто не имеющие возможности работать с украинскими избирателями. А значит, итог предрешен: победит русофоб, а как его фамилия: Залужный, Буданов*, Федоров или Порошенко* — разве это имеет значение?

Поэтому формула, которую необходимо продвигать нам, проста: утром деньги — вечером стулья. То есть сначала капитуляция нацистского режима и денацификация стран — а потом выборы.

*внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Авторы Дмитрий Родионов