ПВО уничтожила ещё 39 беспилотников, летевших на Москву

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё 39 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, воздушные цели ликвидировали расчёты ПВО Министерства обороны России. Других подробностей отражения атаки он не привёл.

На местах падения обломков сбитых аппаратов работают сотрудники экстренных служб. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении десяти беспилотников на подлёте к Москве 15 октября. Тогда Собянин также рассказал о работе экстренных служб на местах падения обломков. Кроме того, накануне Минобороны РФ сообщило о перехвате 80 украинских БПЛА самолётного типа над российскими регионами за 12 часов. Воздушные цели уничтожали в том числе над Московским регионом, Калужской, Тульской и Рязанской областями.