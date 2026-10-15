Два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области 15 октября

Беспилотник атаковал легковой автомобиль в районе села Дорогощь Грайворонского округа. В результате удара пострадали двое мужчин, сообщил оперштаб Белгородской области.

У пострадавших диагностировали акубаротравмы. Сначала их доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, затем бригады скорой помощи перевезли пациентов в городскую больницу № 2 Белгорода. Дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. Автомобиль получил повреждения. Кроме того, в селе Доброе детонация FPV-дрона повредила объект инфраструктуры.

Ранее Life.ru писал, что за день 15 октября системы ПВО РФ уничтожили 80 украинских беспилотников самолётного типа над 10 регионами страны и Чёрным морем. На южном направлении воздушные цели перехватывали над Краснодарским краем и Республикой Крым. В центральной части страны беспилотники сбивали над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями.