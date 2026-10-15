Times сообщила об использовании ВСУ британских морских дронов при атаке на Сочи

Украинские военные использовали морские беспилотники британского производства при атаке на Сочи. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идёт о безэкипажных катерах K3 Scout, разработанных британской компанией Kraken Technology Group.

Как отмечает The Times, катера способны развивать скорость до 55 узлов и преодолевать расстояние до 650 морских миль — около 1,2 тысячи километров. Такие характеристики позволяют им действовать на значительном удалении от места запуска.

Британские военные закупили 20 катеров этой модели. Однако из публикации неясно, сколько беспилотников могло оказаться в распоряжении Украины и на каких условиях их могли передать.

K3 Scout также могут использоваться как платформы для запуска воздушных беспилотников. При этом компания Kraken Technology Group не стала комментировать газете применение своей техники в операции.

Кроме того, Великобритания собирается передать Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Поставку планируют осуществить до наступления зимы. Лондон рассчитывает, что новое вооружение поможет Киеву противодействовать российским военным операциям. При этом точное количество боеприпасов, которые получат ВСУ, пока неизвестно. Британские власти также не раскрывают конкретные сроки отправки.