Мэр Сочи Прошунин предупредил об угрозе атаки безэкипажных катеров

«Внимание! Угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК) в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города. Покиньте прибрежную зону, укройтесь в безопасном месте. Сохраняйте спокойствие», — написал градоначальник.

Ранее Life.ru сообщал о масштабных сбоях в работе около 20 российских сервисов после атаки беспилотников ВСУ на дата-центры во Владимире. Перебои затронули «Кинопоиск», «Авто.ру», «Дом.ру», «Вкусно — и точка» и другие платформы. В результате атаки также возник пожар и вышли из строя две электроподстанции, обеспечивающие энергией около пяти тысяч жителей.