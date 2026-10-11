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Опубликовано 11 октября, 12:37

Мэр Сочи Прошунин предупредил об угрозе атаки безэкипажных катеров

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров (БЭК), жителей и туристов призвали немедленно покинуть прибрежную зону. Соответствующее предупреждение опубликовал мэр города Андрей Прошунин.

«Внимание! Угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК) в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города. Покиньте прибрежную зону, укройтесь в безопасном месте. Сохраняйте спокойствие», — написал градоначальник.

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Больше новостей о чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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