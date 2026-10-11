Мэр Сочи Прошунин предупредил об угрозе атаки безэкипажных катеров
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров (БЭК), жителей и туристов призвали немедленно покинуть прибрежную зону. Соответствующее предупреждение опубликовал мэр города Андрей Прошунин.
«Внимание! Угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК) в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города. Покиньте прибрежную зону, укройтесь в безопасном месте. Сохраняйте спокойствие», — написал градоначальник.
Ранее Life.ru сообщал о масштабных сбоях в работе около 20 российских сервисов после атаки беспилотников ВСУ на дата-центры во Владимире. Перебои затронули «Кинопоиск», «Авто.ру», «Дом.ру», «Вкусно — и точка» и другие платформы. В результате атаки также возник пожар и вышли из строя две электроподстанции, обеспечивающие энергией около пяти тысяч жителей.
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