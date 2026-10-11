Сбой произошёл у около 20 сервисов после удара ВСУ по дата-центру во Владимире

Перебои в работе наблюдаются у таких российских сервисов, как «Дом.ру», Rostic’s, «Вкусно — и точка», Stepik, «Авто.ру», «Аптека.ру», «Кинопоиск», ЦИАН, «Суточно.ру», «Транстелеком», «Лента», Sports ru, Россельхознадзор, War Thunder, DDX Fitness, Lamoda, Flowwow, «Додо Пиццу» и «Магнит». Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Сбои начались сегодня, 11 октября, после атаки украинских дронов на дата-центры во Владимире. В пригороде произошёл пожар, вышли из строя две подстанции, снабжающие электричеством около 5 тысяч жителей. По предварительной информации, никто не пострадал.

Также сообщалось, что атака беспилотника ВСУ повредила инфраструктуру дата-центра «Яндекса» во Владимире. Компания полностью остановила его работу. Пострадавших нет, на месте уже работают профильные службы, которые устраняют последствия атаки. А 9 октября украинские беспилотники повредили часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей объекта полностью перестали работать.