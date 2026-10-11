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Опубликовано 11 октября, 10:06

Во Владимире открыли ПВР для эвакуированных из-за атаки ВСУ жителей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием DALL-E

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием DALL-E

Во Владимире организовали пункт временного размещения для жителей, эвакуированных после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Организован ПВР. Кто хочет, едет туда, кто хочет — к друзьям и родственникам», — уточнили в администрации.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о пожаре в пригороде Владимира, возникшем после атаки БПЛА. Из-за отключения двух подстанций без электричества остались около пяти тысяч человек. Жителей домов, расположенных рядом с атакованным объектом, эвакуировали, на месте работали экстренные службы.

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Позднее Авдеев сообщил, что электроснабжение восстановили на 80%, а подачу тепла и воды — полностью. Энергетики продолжили устранять последствия происшествия. В администрации города также сообщили, что общественный транспорт работает в штатном режиме. Спецслужбы проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях, пожарах и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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