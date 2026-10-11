Во Владимире восстановили 80% электроснабжения после атаки БПЛА

Электроснабжение, нарушенное в результате атаки беспилотников во Владимире, восстановили на 80%. Тепло- и водоснабжение удалось вернуть в полном объёме. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Электроснабжение, локально прерванное в результате атаки БПЛА во Владимире, восстановлено на 80%, тепло- и водоснабжение — на 100%. Энергетики продолжают работу», — написал глава региона в мессенджере MAX.

Ранее Авдеев сообщил, что беспилотники атаковали инфраструктурный объект в пригороде Владимира. После атаки там возник пожар, а отключение двух подстанций оставило без электричества около пяти тысяч человек.

Из домов, расположенных рядом с местом происшествия, эвакуировали жителей. По информации губернатора, специалисты продолжают восстановительные работы. Life.ru сообщал, что после атаки БПЛА во Владимире без электричества остались пять тысяч человек.