После атаки БПЛА во Владимире пять тысяч человек остались без света
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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об атаке беспилотников на инфраструктурный объект в пригороде Владимира. После удара возник пожар. Снабжение электроэнергией части жителей оказалось нарушено.
По словам главы региона, в результате происшествия отключились две подстанции. Без электричества остались около пяти тысяч человек. После устранения угрозы специалисты планируют восстановить электроснабжение по резервной схеме.
В ближайших к месту атаки домах проводится эвакуация жителей. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало. Разрушений жилых домов удалось избежать.
На месте работают экстренные службы и профильные специалисты. Авдеев заявил, что лично контролирует ситуацию.
Ранее сообщалось, что атака беспилотника повредила инфраструктуру дата-центра «Яндекса» во Владимире. Компания полностью остановила его работу. Пострадавших нет.
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