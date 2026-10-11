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Опубликовано 11 октября, 07:13

После атаки БПЛА во Владимире пять тысяч человек остались без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yauheni Kazlou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yauheni Kazlou

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об атаке беспилотников на инфраструктурный объект в пригороде Владимира. После удара возник пожар. Снабжение электроэнергией части жителей оказалось нарушено.

По словам главы региона, в результате происшествия отключились две подстанции. Без электричества остались около пяти тысяч человек. После устранения угрозы специалисты планируют восстановить электроснабжение по резервной схеме.

В ближайших к месту атаки домах проводится эвакуация жителей. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало. Разрушений жилых домов удалось избежать.

На месте работают экстренные службы и профильные специалисты. Авдеев заявил, что лично контролирует ситуацию.

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Ранее сообщалось, что атака беспилотника повредила инфраструктуру дата-центра «Яндекса» во Владимире. Компания полностью остановила его работу. Пострадавших нет.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях, пожарах и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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