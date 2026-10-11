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Опубликовано 11 октября, 05:29

«Яндекс» остановил работу дата-центра во Владимире после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Атака беспилотника повредила инфраструктуру дата-центра «Яндекса» во Владимире. Компания полностью остановила его работу. Пострадавших нет, на месте уже работают профильные службы, которые устраняют последствия атаки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там предупредили, что оставшихся ресурсов недостаточно для стабильной работы платформы. Её перевели в аварийный режим. Пользователям рекомендуют задействовать альтернативные планы аварийного восстановления.

Также в компании сообщили, что каналы связи с технической поддержкой работают нестабильно. Пользователи уже стали сообщать о проблемах с приложениями компании. Команда оценивает ущерб и изучает возможные варианты возобновления работы дата-центра.

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Ранее, 9 октября, беспилотники повредили часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей объекта полностью перестали работать. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Лия Мурадьян
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