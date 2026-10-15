Bloomberg: Британия готовит новую партию Storm Shadow для ударов ВСУ по России

Великобритания собирается передать Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Поставку планируют осуществить до наступления зимы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Лондон рассчитывает, что новое вооружение поможет Киеву противодействовать российским военным операциям, направленным против гражданской инфраструктуры. При этом точное количество боеприпасов, которые получат ВСУ, пока неизвестно. Британские власти также не раскрывают конкретные сроки отправки.

Вопрос дальнобойного оружия обсуждался 14 октября во время встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Соединённого Королевства Энди Бёрнэмом. По итогам переговоров на Даунинг-стрит сообщили о намерении ускорить оборонную помощь Украине перед холодами.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Великобритании передать Украине технологии производства Storm Shadow. В августе Бёрнем объявил о готовности предоставить Киеву сведения о компонентах этих ракет для организации собственных сборочных линий. При этом эксперты усомнились, что украинская промышленность сможет быстро наладить массовый выпуск такого вооружения из-за нехватки оборудования и необходимых мощностей.