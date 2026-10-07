The Spectator: «Щит Британии» за £10 млрд не остановит Россию

Предложенный британскими консерваторами «Щит Британии» не сможет надёжно защитить страну в случае противостояния с Россией. К такому выводу пришёл обозреватель Джон Пауэр в статье для The Spectator, назвав идею сомнительным способом потратить £10 млрд.

Проект Britannia Shield консерваторы представили 6 октября. Он предусматривает создание сети радаров, систем управления, противоракет и средств борьбы с беспилотниками для защиты военных баз и критической инфраструктуры. Партия Кеми Баденок намерена направить на программу до £10 млрд в течение десяти лет.

Пауэр считает неудачным сравнение такой системы с израильским «Железным куполом». По его оценке, Великобритания столкнулась бы с совершенно другим набором угроз: Россия располагает дальнобойными крылатыми и баллистическими ракетами, а также гиперзвуковыми системами. В частности, обозреватель упоминает «Орешник» и «Авангард».

Автор также обращает внимание на нынешние возможности британской ПВО. По его данным, у страны есть шесть эсминцев Type 45, способных перехватывать ракеты, несколько батарей Sky Sabre и ограниченное число дежурных истребителей Typhoon. При этом далеко не все корабли одновременно находятся в море.

По мнению Пауэра, £10 млрд логичнее было бы направить не на попытку построить сплошной оборонительный «купол», а на увеличение собственного арсенала дальнобойного оружия. Он считает недостаток обычных ударных средств одной из главных уязвимостей Британии при возможном конфликте с Россией.

На этом фоне Лондон продолжает развивать и наступательные вооружения. Ранее Life.ru рассказывал о планах Великобритании передать Украине закрытые данные о компонентах ракет Storm Shadow, чтобы помочь наладить их производство. Эксперты при этом сомневались, что Киев сможет быстро организовать массовый выпуск таких ракет.