Великобритания задумалась о возвращении прямого диалога с российским военным руководством после нескольких лет почти полного отсутствия контактов. В Лондоне опасаются, что без каналов связи случайный инцидент может перерасти в прямое столкновение двух стран, сообщает The Times.

По данным газеты, британских военачальников беспокоит риск «непреднамеренной эскалации». Особенно остро вопрос о возобновлении контактов встал после июньского инцидента в Ла-Манше: российский фрегат «Адмирал Григорович» произвёл упредительную стрельбу из-за опасного приближения яхты под британским флагом.

Диалог между высшим военным руководством двух государств фактически заморожен с 2022 года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов последний раз общался с тогдашним начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином в сентябре того года.

Последний известный разговор министров обороны состоялся месяц спустя. Сергей Шойгу связался с британским коллегой Беном Уоллесом и выразил обеспокоенность возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы». Последующие попытки восстановить контакты, как пишет The Times, результата не принесли.

В британском правительстве газете подтвердили заинтересованность в прямой связи с Москвой. Там считают, что присутствие посольства в российской столице позволяет Лондону напрямую передавать свою позицию и снижать риски эскалации.

«Наличие посольства в Москве позволяет нам отправлять ясные и чёткие сигналы напрямую российскому правительству, что помогает защищать британские интересы и управлять рисками эскалации», – заявила представитель британского правительства.

Ранее Life.ru писал, что российское посольство в Лондоне раскритиковало новый пакет британских санкций, утверждённый 6 августа. В дипмиссии напомнили, что Соединённое Королевство уже ввело более 3,4 тысячи ограничений против РФ, однако они не позволили добиться заявленных целей. Российские дипломаты считают, что смена политического руководства Британии также не привела к пересмотру антироссийского курса страны.