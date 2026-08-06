Российское посольство в Лондоне заявило, что новый санкционный пакет, утверждённый британским правительством 6 августа, свидетельствует о неизменности антироссийского курса Соединённого Королевства, несмотря на недавнюю смену премьер-министра. В дипмиссии подчеркнули, что более 3,4 тысячи введённых ограничений не достигли своей цели.

«Более 3,4 тыс. введённых ограничений, нацеленных на то, чтобы нанести России «стратегическое поражение», не смогли привести к желаемому результату. Очередной санкционный выпад британских властей в отношении России свидетельствует о том, что обновление политического руководства не повлияло на антироссийский курс Лондона», — отметили в дипмиссии.

С начала СВО Британия развязала экономическую войну, вводя всё новые рестрикции. Надежды добиться эфемерной цели, по мнению дипломатов, не оправдались.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия не ждёт пересмотра отношения НАТО к Москве в ближайшее время, поскольку курс блока на российском направлении очевиден даже без отдельного документа. Он подчеркнул, что политика альянса остаётся неизменной.