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Регион
6 августа, 16:41
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«Штампуют рестрикции»: В Посольстве РФ ответили на новые санкции Британии против банков и судов

Посольство РФ: Новый пакет санкций подтверждает антироссийский курс Лондона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tartezy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tartezy

Российское посольство в Лондоне заявило, что новый санкционный пакет, утверждённый британским правительством 6 августа, свидетельствует о неизменности антироссийского курса Соединённого Королевства, несмотря на недавнюю смену премьер-министра. В дипмиссии подчеркнули, что более 3,4 тысячи введённых ограничений не достигли своей цели.

«Более 3,4 тыс. введённых ограничений, нацеленных на то, чтобы нанести России «стратегическое поражение», не смогли привести к желаемому результату. Очередной санкционный выпад британских властей в отношении России свидетельствует о том, что обновление политического руководства не повлияло на антироссийский курс Лондона», — отметили в дипмиссии.

С начала СВО Британия развязала экономическую войну, вводя всё новые рестрикции. Надежды добиться эфемерной цели, по мнению дипломатов, не оправдались.

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Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия не ждёт пересмотра отношения НАТО к Москве в ближайшее время, поскольку курс блока на российском направлении очевиден даже без отдельного документа. Он подчеркнул, что политика альянса остаётся неизменной.

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Анастасия Никонорова
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