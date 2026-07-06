Российская сторона не видит оснований рассчитывать на то, что Североатлантический альянс в ближайшее время пересмотрит своё отношение к Москве. Об этом заявил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников во время общения с РИА «Новости».

По словам дипломата, даже при отсутствии обновлённого доктринального документа по этому вопросу, направленность политики блока остаётся очевидной.

«Тем не менее, нынешний курс блока на российском направлении вполне ясен и в отсутствие отдельного доктринального документа на этот счёт», — подчеркнул Масленников.

Масленников также напомнил, что антироссийская позиция НАТО зафиксирована в Стратегической концепции альянса, принятой ещё в 2022 году. В этом документе Российская Федерация прямо обозначена как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности» для стран-участниц.

Ранее депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин заявил, что Польша хочет усиления роли НАТО в сфере ядерного сдерживания, что может создать для России новые риски. Таким образом он прокомментировал заявление Варшавы, мол на саммите альянса в Анкаре будут обсуждать инвестиции в ядерные возможности. По мнению парламентария, если Польша получит доступ к ядерному оружию, её политические требования к соседям могут стать гораздо жёстче. Кроме того, на саммите в Турции могут прозвучать важные заявления Запада в адрес России. Речь может идти об ультиматуме.