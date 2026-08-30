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30 августа, 06:10

Чертежи есть, а заводов хватит? Зачем Киев и Лондон разыгрывают спектакль со Storm Shadow

Эксперты сочли спектаклем договор Британии и Украины о выпуске Storm Shadow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.J.J. de Vaan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.J.J. de Vaan

Украина получит от Великобритании засекреченные сведения о компонентах ракет SCALP / Storm Shadow, однако возможность быстро наладить их выпуск вызывает сомнения у экспертов.

Премьер Великобритании Энди Бёрнем во время визита в Киев объявил, что компания MBDA сможет передать необходимые данные для создания сборочных линий. Ранее аналогичный шаг одобрил Париж. Официально речь идёт о налаживании производства французской версии SCALP на украинской территории.

Москва предупредила, что подобные действия не останутся без ответа. В МИД РФ заявили, что в случае атак британским оружием целями ответных действий могут стать военные объекты и техника Великобритании на Украине и за её пределами.

При этом опрошенные РИА «Новости» специалисты сомневаются, что передача документации позволит Киеву быстро организовать полноценный выпуск сложных крылатых ракет. Главными препятствиями называются нехватка высокоточного оборудования, производственных мощностей и необходимых инженерных компетенций.

«Маловероятно, что Украина сможет выпускать большое количество ракет Storm Shadow в ближайшем будущем», — отмечало Defense News.

Британские СМИ также рассматривают передачу технологий как политический сигнал другим западным странам. По этой версии, Лондон и Париж своим спектаклем стремятся подтолкнуть партнёров Киева к расширению военной поддержки.

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На этой неделе планы по локализации уже вызвали реакцию в России. 27 августа Life.ru писал, что возможность наладить полноценное производство Storm Shadow на Украине поставили под сомнение из-за состояния промышленной и технологической базы страны.

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Владимир Озеров
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