Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотников самолётного типа над регионами страны и Чёрным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ по итогам отражения дневных атак 15 октября.

По данным военного ведомства, дежурные расчёты ПВО работали с 08:00 до 20:00 по московскому времени. За этот период воздушные цели ликвидировали над девятью субъектами РФ, Московским регионом и акваторией Чёрного моря.

В центральной части страны беспилотники сбивали над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями. Кроме того, средства противовоздушной обороны задействовали в Московском регионе.

На южном направлении воздушные цели перехватывали над Краснодарским краем и Республикой Крым. Также российские военные уничтожали дроны над Чёрным морем.

Ранее Life.ru сообщал, что, по словам постпреда России при ОБСЕ Дмитрия Полянского, Зеленский накапливает беспилотники и ракеты для массированных атак на Москву. Дипломат заявил, что Киев рассчитывает добиться громкого медиаэффекта и продемонстрировать западным спонсорам способность наносить удары по российской столице. Однако, по его словам, украинские дроны не достигают Москвы, поскольку их перехватывают российские средства ПВО.