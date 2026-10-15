ПВО России за день 15 октября уничтожила 80 украинских дронов
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Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотников самолётного типа над регионами страны и Чёрным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ по итогам отражения дневных атак 15 октября.
По данным военного ведомства, дежурные расчёты ПВО работали с 08:00 до 20:00 по московскому времени. За этот период воздушные цели ликвидировали над девятью субъектами РФ, Московским регионом и акваторией Чёрного моря.
В центральной части страны беспилотники сбивали над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями. Кроме того, средства противовоздушной обороны задействовали в Московском регионе.
На южном направлении воздушные цели перехватывали над Краснодарским краем и Республикой Крым. Также российские военные уничтожали дроны над Чёрным морем.
Ранее Life.ru сообщал, что, по словам постпреда России при ОБСЕ Дмитрия Полянского, Зеленский накапливает беспилотники и ракеты для массированных атак на Москву. Дипломат заявил, что Киев рассчитывает добиться громкого медиаэффекта и продемонстрировать западным спонсорам способность наносить удары по российской столице. Однако, по его словам, украинские дроны не достигают Москвы, поскольку их перехватывают российские средства ПВО.
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