С начала 2026 года не менее 10 253 мирных жителей России пострадали в результате атак Вооружённых сил Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник во время диалога с председателем Комитета ООН по правам человека Чангрок Со.

Российский дипломат подчеркнул, что защита человеческой жизни должна оставаться главным приоритетом международного права в условиях вооружённого конфликта. При этом, по его словам, число гражданских, пострадавших от действий украинских военных, продолжает расти.

Мирошник также обвинил Евросоюз в содействии ударам по мирному населению России. Он заявил, что в апреле Киев получил от европейских стран значительные финансовые средства и вооружение, которые, по оценке дипломата, использовались для атак на гражданских.

Представитель российского МИД обратил внимание собеседника на необходимость соблюдения международных правовых норм, прежде всего права каждого человека на жизнь. Именно этот вопрос, подчеркнул он, должен занимать центральное место при рассмотрении последствий вооружённого конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что, по данным Мирошника, с начала 2026 года в результате атак ВСУ погибли 72 ребёнка, ещё 484 несовершеннолетних получили ранения. Кроме того, пострадали 116 медицинских работников, 24 из которых не удалось спасти.