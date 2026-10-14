Число атак украинских беспилотников по гражданским объектам и мирным жителям за последние полгода выросло в три-четыре раза. Одновременно увеличилось количество погибших и раненых среди гражданского населения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на неформальном заседании членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа».

«В течение первых месяцев эскалации число атак с применением ударных дронов по гражданским объектам и гражданскому населению выросло в 3-4 раза: с 300-400 ударов в сутки в апреле–мае до 1 200 — в августе–сентябре», — сообщил дипломат.

По словам Мирошника, рост числа ударов начался примерно шесть месяцев назад. Если весной российская сторона фиксировала от 300 до 400 атак беспилотников в сутки, то к концу лета их количество достигло 1,2 тысячи. Дипломат охарактеризовал происходящее как усиление атак на гражданскую инфраструктуру.

Представитель МИД также привёл данные о пострадавших. По его утверждению, в апреле от украинских атак ежедневно погибали или получали ранения от 20 до 25 мирных жителей. К августу этот показатель увеличился до 60–65 человек в сутки.

Мирошник отметил, что основной причиной гибели и ранений гражданского населения стали удары беспилотников. Согласно представленной им статистике, с начала 2024 года пострадали свыше 10 тысяч мирных жителей, включая 1319 погибших.

Ранее Родион Мирошник заявил о существовании десятков предполагаемых тайных мест содержания пленных на подконтрольных Киеву прифронтовых территориях. По словам дипломата, в этих учреждениях людей подвергают пыткам и другим формам насилия. Мирошник утверждает, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека располагает сведениями о подобных объектах, однако его представители не посещают их. Он также обратил внимание на термин «транзитные лагеря», который, по его утверждению, используют международные организации для обозначения таких мест. В подтверждение своей позиции дипломат сослался на доклад УВКПЧ ООН, где описываются случаи жестокого обращения с военнопленными, особенно в первые дни после их захвата.