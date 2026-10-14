Десятки мест, где пытают пленных, могут действовать в прифронтовой зоне под контролем Киева. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на заседании СБ ООН по «формуле Арриа». По его словам, УВКПЧ ООН знает об этом, но не реагирует.

Мирошник утверждает, что международные правозащитники осведомлены о существовании этих объектов, но не посещают их. По его словам, в документах организаций такие места называют транзитными лагерями. Он также сослался на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, где говорится о пытках и насилии во время конфликта. Особое внимание он обратил на вывод о том, что большая часть нарушений прав пленных происходит в самом начале их содержания.

По мнению посла, эта информация указывает на осведомлённость авторов доклада о предполагаемых местах пыток. При этом, по его оценке, она не повлияла ни на позицию УВКПЧ ООН, ни на отношение стран, поддерживающих Украину.

Ранее Родион Мирошник заявил, что европейские страны не смогут полностью заменить США в вопросе предоставления разведывательной информации Украине. Вашингтон располагает возможностями, которые позволяют ему влиять на решения Киева не только в военной, но и в финансовой сфере. Американская сторона располагает инструментами воздействия на украинские власти, которые выходят за рамки обмена разведданными. Речь идёт как об открытых механизмах сотрудничества, так и о возможностях, которые Вашингтон не раскрывает публично.