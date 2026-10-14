Мирошник: Россия передала Украине почти 4 тысячи пленных военных с мая 2025 года

Россия с мая 2025 года передала Украине 3 976 военнопленных, а российская сторона получила 3 886 военнослужащих. Такие цифры привёл посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на неформальном заседании Совета Безопасности ООН.

По словам дипломата, за тот же период Москва передала Киеву около 208 гражданских лиц. Россия, в свою очередь, получила около 193 гражданских лиц.

Мирошник связал возобновление обменов с восстановлением Стамбульского переговорного формата в мае 2025 года. По его словам, инициатива последовала после трёхлетнего перерыва.

Ранее Родион Мирошник сообщил, что европейские страны не смогут полностью заменить США в вопросе предоставления разведывательной информации Украине. Вашингтон располагает возможностями, которые позволяют ему влиять на решения Киева не только в военной, но и в финансовой сфере. По его мнению, американская сторона располагает инструментами воздействия на украинские власти, которые выходят за рамки обмена разведданными. Речь идёт как об открытых механизмах сотрудничества, так и о возможностях, которые Вашингтон не раскрывает публично.