Россия намерена обсудить в Совете Безопасности ООН сообщения о нарушениях со стороны украинских военных, включая нападения на мирных жителей и жестокое обращение с российскими пленными. Неформальная встреча по «формуле Аррии» состоится 14 октября, следует из программы работы Совбеза.

В центре внимания окажется ситуация в Алёшках Херсонской области. Российская сторона заявляет, что украинские военные ограничили снабжение города, затруднили эвакуацию жителей и атакуют гражданских беспилотниками. Эти обвинения Киев отвергает, возлагая ответственность за гуманитарный кризис на российские силы.

Положение жителей Алёшек уже обсуждалось на заседании Совбеза 9 октября. Представитель ООН тогда сообщил, что в городе, по имеющимся сведениям, остаются около двух тысяч человек, включая 35 детей, которые испытывают трудности с получением продовольствия и медицинской помощи. При этом позиция ООН не сводится к обвинениям в адрес одной из сторон. Миссия по мониторингу прав человека на Украине ранее сообщала об атаках украинских беспилотников на районы, но отмечала, что установить ответственность за каждый инцидент не удалось.

Москва намерена затронуть и обращение с российскими военнопленными. Ожидается выступление посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, который представит сведения о пытках и других формах жестокого обращения с российскими военнослужащими в украинском плену.

Российская сторона считает, что международные организации уделяют недостаточно внимания нарушениям со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). В концептуальной записке к встрече Москва призывает к более тщательному изучению таких сообщений и их отражению в документах международных структур. Встреча начнётся в 15:00 по времени Нью-Йорка. Помимо Мирошника, выступить должен бывший аналитик ЦРУ и политический комментатор Ларри Джонсон.