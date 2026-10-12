Вместо бойцов под минами: «Лягушки» возят провизию на позиции под Алёшками
НРТК «Лягушка» доставляет бойцам ВС РФ до 30 кг грузов за рейс
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Наземные роботизированные комплексы «Лягушка» доставляют российским военнослужащим до 30 килограммов грузов за один рейс на передовую в районе Алёшек Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Роботизированные платформы используют военнослужащие Костромского гвардейского полка ВДВ группировки войск «Днепр». На них бойцам подвозят в том числе продовольствие.
«По доставке провизии для парней — всё равно это машина, а не человек. Её, если даже потеряем, не жалко, продукты мы ещё соберём, а человеческие жизни мы уже не вернём», — рассказал командир отделения с позывным Сименс.
По его словам, стандартная грузоподъёмность «Лягушки» составляет до 30 кг, однако бойцы стараются загрузить платформу плотнее, чтобы доставить на передовую больше необходимого.
Маршруты в районе Алёшек осложнены минными заграждениями и постоянным наблюдением с украинских БПЛА. Старший разведчик-сапёр с позывным Оклад заявил, что ночью ВСУ также проводят дистанционное минирование с помощью тяжёлых агрокоптеров «Баба-яга» и Vampire.
Ранее Life.ru сообщал, что российские расчёты беспилотников уничтожили шесть ретрансляторов и крупный склад наземных робототехнических комплексов ВСУ на Добропольском направлении. По данным Минобороны РФ, цели обнаружили операторы 56-го отдельного батальона специального назначения группировки войск «Центр». Удары наносились по объектам, которые, как заявили в ведомстве, обеспечивали работу беспилотных и роботизированных систем украинских подразделений.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.