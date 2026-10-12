Сводка СВО 12 октября: Армия России освободила Новотроицкое, Петровку, Резниковку и Купино, ВСУ оставляют Великомихайловку, Киев боится потерять разведданные США Оглавление Сумская область 12 октября: Штурм Коренька и удары по Сумам ДНР: Новотроицкое и Петровка под контролем России Харьковская область 12 октября: «Север» освободил Резниково и Купино Запорожская область 12 октября: Штурм Великомихайловки и форсирование Верхней Терсы Карта СВО на 12 октября 2026 года В Киеве паника из-за угроз Трампа ВС РФ дожимают Волчанский котёл, форсируют Верхнюю Терсу, отрезают снабжение ВСУ в Доброполье — дайджест Life.ru Армия России продвигается на позициях у Доброполья. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 12 октября: Штурм Коренька и удары по Сумам

Подразделения группировки «Север» продвигаются по лесопосадкам вглубь Сумской области при поддержке авиации и артиллерии. В Сумском районе штурмовые группы развивают успех у Кияницы, одновременно идут тяжёлые бои в районе Хотени. В Шосткинском районе штурмовики зачищают лесопосадки возле Коренька.

— По скоплениям сил противника непрерывно наносятся удары. Российская авиация, артиллерия и расчёты беспилотников поразили живую силу и технику ВСУ в районах четырёх населённых пунктов — Сум, Хотени, Турьи и Ястребиного, — сообщили авторы канала «Северный ветер».

Расчёт «Молнии» уничтожил вражеские пункты управления беспилотниками в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР: Новотроицкое и Петровка под контролем России

Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль сёла Новотроицкое и Петровка. Населённые пункты находятся рядом друг с другом и в четырёх километрах к северу от Золотого Колодезя, который освободили 18 сентября.

— Новотроицкое и Петровка расположены на трассе, соединяющей Доброполье и Краматорск. Таким образом ВС РФ продолжают отрезать Доброполье от сообщения с другими населёнными пунктами. Когда этот город будет освобождён, силы группировки высвободятся для наступления на Славянск и Краматорск с запада, — отметил военкор Александр Коц.

Харьковская область 12 октября: «Север» освободил Резниково и Купино

Штурмовики «Севера» освободили Резниково и Купино. Населённые пункты взяли под контроль бойцы 344-го мотострелкового полка и 34-й мотострелковой бригады.

— В Резниково ВСУ сосредоточили свои основные силы. Теперь противнику придётся рассредоточиться по небольшим населённым пунктам в Волчанском котле, — сообщает «Северный ветер».

Освобождение Купино приближает «северян» к селу Чёрное. Именно к нему постоянно пытаются прорваться штурмовые группы ВСУ с внешнего кольца Волчанского котла.

Запорожская область 12 октября: Штурм Великомихайловки и форсирование Верхней Терсы

На севере Запорожской области бойцы группировки «Восток» перерезали участок дороги «Воскресенка — Терсянка», идут бои в Великомихайловке, а севернее Грушевского ликвидирована группа ВСУ.

— В центральных районах региона солдаты Армии России форсировали реку Верхняя Терса, преодолели противотанковый ров на рубеже Воскресенка — Барвиновка — Любицкое и выбили ВСУ из опорников западнее Ровного, Копаней и Зарницы, — рассказали авторы ресурса «Воин DV».

На юге штурмовики ВС РФ продвинулись западнее Новосолошино и Егоровки, заняв опорные пункты и ликвидировав 48 военнослужащих ВСУ.

Карта СВО на 12 октября 2026 года

Карта СВО на 12 октября 2025 года. Группировка «Север» взяла под контроль Резниково и Купино. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

В Киеве паника из-за угроз Трампа

Отношения между президентами США и Украины охладели до минимума с начала 2025 года. По оценке The Wall Street Journal, публичная критика со стороны Дональда Трампа ставит под удар 18 месяцев дипломатических усилий лидеров Европы по сохранению помощи Киеву.

На переговорах в Майами спецпосланники Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер напомнили украинской делегации о военной поддержке и потребовали прекратить удары по российским НПЗ. Ряд источников издания расценил это как негласный ультиматум с риском потери разведданных США.

В Киеве заявления Белого дома вызвали растерянность. Как сообщает Bild со ссылкой на советника Владимира Зеленского, требования Трампа сменить власть на Украине стали полной неожиданностью.

— Мы понимали, что во время кампании перед промежуточными выборами (в Конгресс США 3 ноября 2026 года) снова окажемся в центре внимания. Но такого мы не ожидали, — подчеркнул собеседник издания.

После критики Трампа накануне Зеленский принялся спешно запрашивать поддержку у европейских лидеров, но главным риском для Киева остаётся угроза прекращения обмена американскими разведданными.

Авторы Артём Артёмов