Сводка СВО 12 октября: Армия России освободила Новотроицкое, Петровку, Резниковку и Купино, ВСУ оставляют Великомихайловку, Киев боится потерять разведданные США
Оглавление
ВС РФ дожимают Волчанский котёл, форсируют Верхнюю Терсу, отрезают снабжение ВСУ в Доброполье — дайджест Life.ru
Армия России продвигается на позициях у Доброполья. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Сумская область 12 октября: Штурм Коренька и удары по Сумам
Подразделения группировки «Север» продвигаются по лесопосадкам вглубь Сумской области при поддержке авиации и артиллерии. В Сумском районе штурмовые группы развивают успех у Кияницы, одновременно идут тяжёлые бои в районе Хотени. В Шосткинском районе штурмовики зачищают лесопосадки возле Коренька.
— По скоплениям сил противника непрерывно наносятся удары. Российская авиация, артиллерия и расчёты беспилотников поразили живую силу и технику ВСУ в районах четырёх населённых пунктов — Сум, Хотени, Турьи и Ястребиного, — сообщили авторы канала «Северный ветер».
Расчёт «Молнии» уничтожил вражеские пункты управления беспилотниками в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России
ДНР: Новотроицкое и Петровка под контролем России
Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль сёла Новотроицкое и Петровка. Населённые пункты находятся рядом друг с другом и в четырёх километрах к северу от Золотого Колодезя, который освободили 18 сентября.
— Новотроицкое и Петровка расположены на трассе, соединяющей Доброполье и Краматорск. Таким образом ВС РФ продолжают отрезать Доброполье от сообщения с другими населёнными пунктами. Когда этот город будет освобождён, силы группировки высвободятся для наступления на Славянск и Краматорск с запада, — отметил военкор Александр Коц.
Харьковская область 12 октября: «Север» освободил Резниково и Купино
Штурмовики «Севера» освободили Резниково и Купино. Населённые пункты взяли под контроль бойцы 344-го мотострелкового полка и 34-й мотострелковой бригады.
— В Резниково ВСУ сосредоточили свои основные силы. Теперь противнику придётся рассредоточиться по небольшим населённым пунктам в Волчанском котле, — сообщает «Северный ветер».
Освобождение Купино приближает «северян» к селу Чёрное. Именно к нему постоянно пытаются прорваться штурмовые группы ВСУ с внешнего кольца Волчанского котла.
Запорожская область 12 октября: Штурм Великомихайловки и форсирование Верхней Терсы
На севере Запорожской области бойцы группировки «Восток» перерезали участок дороги «Воскресенка — Терсянка», идут бои в Великомихайловке, а севернее Грушевского ликвидирована группа ВСУ.
— В центральных районах региона солдаты Армии России форсировали реку Верхняя Терса, преодолели противотанковый ров на рубеже Воскресенка — Барвиновка — Любицкое и выбили ВСУ из опорников западнее Ровного, Копаней и Зарницы, — рассказали авторы ресурса «Воин DV».
На юге штурмовики ВС РФ продвинулись западнее Новосолошино и Егоровки, заняв опорные пункты и ликвидировав 48 военнослужащих ВСУ.
Карта СВО на 12 октября 2026 года
Карта СВО на 12 октября 2025 года. Группировка «Север» взяла под контроль Резниково и Купино. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО
В Киеве паника из-за угроз Трампа
Отношения между президентами США и Украины охладели до минимума с начала 2025 года. По оценке The Wall Street Journal, публичная критика со стороны Дональда Трампа ставит под удар 18 месяцев дипломатических усилий лидеров Европы по сохранению помощи Киеву.
На переговорах в Майами спецпосланники Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер напомнили украинской делегации о военной поддержке и потребовали прекратить удары по российским НПЗ. Ряд источников издания расценил это как негласный ультиматум с риском потери разведданных США.
В Киеве заявления Белого дома вызвали растерянность. Как сообщает Bild со ссылкой на советника Владимира Зеленского, требования Трампа сменить власть на Украине стали полной неожиданностью.
— Мы понимали, что во время кампании перед промежуточными выборами (в Конгресс США 3 ноября 2026 года) снова окажемся в центре внимания. Но такого мы не ожидали, — подчеркнул собеседник издания.
После критики Трампа накануне Зеленский принялся спешно запрашивать поддержку у европейских лидеров, но главным риском для Киева остаётся угроза прекращения обмена американскими разведданными.