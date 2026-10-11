Сводка СВО 11 октября: ВС РФ освободили Лукашово и Лобановку, окружают Орехов, Вашингтон угрожает Киеву из-за ударов по НПЗ в России Оглавление Сумская область 11 октября: «Север» наступает на Хотень ДНР 11 октября: Армия России развивает наступление на Доброполье и Дружковку Харьковская область 11 октября: ВС РФ взяли под контроль Лобановку и Лукашово Запорожская область 11 октября: «Восток» готовит котёл для гарнизона ВСУ в Орехове Карта СВО на 11 октября 2026 года Вашингтон угрожает Украине лишением разведданных «Север» смыкает Волчанский котёл, Армия России прорывается в Доброполье, а Орехов становится очередным котлом для ВСУ — дайджест Life.ru Армия России сжимает кольцо вокруг ВСУ на Ореховском направлении. Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Сумская область 11 октября: «Север» наступает на Хотень

На Сумском направлении не стихают позиционные бои. Подразделения группировки «Север» продавливают оборону ВСУ в лесных массивах севернее Сум, методично выжигая укрепления противника.





​— Противник полностью утратил инициативу. Украинские силы не предпринимают активных действий, сосредоточившись исключительно на удержании рубежей, — сообщают авторы канала «Северный ветер».

На земле растёт тактическое давление. В Сумском районе штурмовики завязали плотные стрелковые бои под Хотенью, а в Шосткинском районе бойцы ВС РФ теснят противника по лесопосадкам у Коренька. Точным попаданием накрыт пункт временной дислокации 105-й бригады теробороны Украины в Братенице — среди погибших офицеры и сержанты подразделения.

ДНР 11 октября: Армия России развивает наступление на Доброполье и Дружковку

На Добропольском направлении штурмовики ВС РФ продвинулись в трёх районах Доброполья, а также к Андреевке, поделился военкор Евгений Лисицын.

​— В районе Красного Лимана ситуация остаётся тяжёлой. Подразделения Армии России сдерживают атаки ВСУ на реке Жеребец и не дают противнику переправить крупные силы через водоём, — отметил Лисицын.

​Бойцы группировок «Центр» и «Юг» берут в клещи Дружковку. Силы первого соединения наступают со стороны Райского и Новогригорьевки, параллельно атакуя позиции ВСУ на западе города. «Южане» двигаются с юга — со стороны Алексеево-Дружковки, где сейчас идут ожесточённые бои.

​— ВС РФ приближаются с севера к этому посёлку, а север Алексеево-Дружковки плавно перетекает уже в городские окраины самой Дружковки, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

Харьковская область 11 октября: ВС РФ взяли под контроль Лобановку и Лукашово

Бойцы группировки «Север» освободили два села в Харьковской области — Лукашово в Волчанском районе и Лобановку в Купянском районе.

— Освобождение этих населённых пунктов позволило обойти с севера и с юга село Резниково — крупнейший узел обороны противника, который окружён в Волчанском котле, — подчеркнул военный корреспондент Александр Коц.

​После освобождения Резникова под контролем ВСУ в окружении останется всего четыре населённых пункта — Варваровка, Нефёдовка, Чёрное и Купино.

РСЗО накрыли места размещения ВСУ на Запорожском направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Запорожская область 11 октября: «Восток» готовит котёл для гарнизона ВСУ в Орехове

На Ореховском участке Запорожского направления группировки войск «Днепр» и «Восток» развивают совместную наступательную операцию, охватывая крупный узел обороны ВСУ в клещи. Бои сместились непосредственно в городскую застройку. Штурмовые подразделения 58-й армии ведут городские бои в самом Орехове, методично вытесняя гарнизон противника из центральных кварталов в северную и западную части, а также развивают наступление в прилегающей с северо-востока Преображенке.

— Кольцо окружения стремительно сжимается с флангов. На северо-западе российские войска подошли к Юрковке и Таврическому, перерезая последнюю прямую трассу на Запорожье. Северо-восточная дорога на Новониколаевку уже перекрыта бойцами группировки «Восток» у Любицкого, а южнее идут бои за Омельник, — рассказал Павел Кукушкин.

Потеря этих путей оставляет противнику для передвижения лишь простреливаемые поля на севере, ставя оборону Орехова на грань полного разгрома.

Карта СВО на 11 октября 2026 года

Карта СВО на 11 октября 2026 года. Волчанский котёл. Армия России выбивает ВСУ из Лукашово и Лобановки. Фото © Telegram / divgen

Вашингтон угрожает Украине лишением разведданных

На переговорах в Майами американская сторона предупредила Киев о возможном прекращении передачи разведданных, если ВСУ продолжат атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

— Позиции сторон относительно характера состоявшегося диалога разошлись. Американские источники издания отвергают факт прямых угроз, утверждая, что Вашингтон лишь подчеркнул статус надёжного партнёра, продолжающего поставки вооружений и информации, — передаёт СМИ.

​Однако, по информации Axios, Дональд Трамп настаивает на одностороннем прекращении Киевом ударов по НПЗ в России. Глава Белого дома не считает эти действия сопоставимыми с российскими атаками на украинскую энергосистему. В материале отмечается: систематическое игнорирование Киевом просьб остановить налёты на заводы подтолкнуло Трампа к решению заключить сделку с Владимиром Путиным.

Авторы Артём Артёмов