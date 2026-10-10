Сводка СВО 10 октября: Освобождена Кияница, ВСУ разбили у Великого Бурлуку, Вашингтон предлагает Киеву энергетическое перемирие Оглавление Сумская область 10 октября: освобождена Кияница Харьковская область 10 октября: 475-й полк ВСУ понёс потери у «Волчанского котла» ДНР 10 октября: 520 украинских военных уничтожено в Доброполье Карта СВО на 10 октября 2026 года План США по Украине на зиму: энергетическое перемирие и вывоз зерна Группировка «Север» продвинулась в Сумской области, «Центр» уничтожает подразделения ВСУ и НГУ в Доброполье, России и Украине предлагают договориться о коридорах в Чёрном море — дайджест на 10 октября 2026 года. ВС РФ расширяют зоны контроля в ДНР, Сумской и Харьковской областях. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Сумская область 10 октября: освобождена Кияница

Армия России освободила в Сумской области посёлок Кияница. 83-я бригада ВС РФ разбила подразделения 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и приступает к ликвидации противника южнее населённого пункта.

— Фронт на данном участке Сумской области выровнялся по линии Писаревка – Иволжанское – Кияница - Марьино – Садки. Во время украинского вторжения в Курскую область этот район использовался противником для размещения позиций артиллерии и расчётов БПЛА. Сегодня же группировка «Север» полностью его контролирует и держит под наблюдением трассу Н07, идущую на город Сумы, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

За сутки в Сумской области ликвидировано свыше 170 украинских военнослужащих, а также лишили противника миномёта, автомобилей, НРТК и БПЛА. Большие потери вынуждают киевское командование перепрофилировать личный состав.

— С полигонов Сумской области прибыли новобранцы, обученные на артиллеристов. Однако все они были отправлены в пехоту из-за катастрофического недостатка личного состава на позициях, — сообщили в группировке войск «Север».

В районе Бариловки российские операторы FPV-дронов уничтожили переправу через реку Псёл. Село находится на дороге между Сумами и Миропольем.

— «Северяне» проводят мероприятия по изоляции района боевых действий, — отметили в «Север».

Харьковская область 10 октября: 475-й полк ВСУ понёс потери у «Волчанского котла»

ВС РФ ведут наступления на населённые пункты, оказавшиеся в «Волчанском котле». Подразделения ВСУ пытаются безуспешно наступать в районе, где окружены пограничник и ВСУ.

— Противник предпринял попытку прорыва окружения с внешней стороны силами двух штурмовых групп 475-го ОШП ВСУ на ББМ «Казак» из района Великого Бурлука. Успеха не имел и с потерями отошёл на исходные позиции, — заявили в ГрВ «Север».

В зоне ответственности «Севера» украинские войска потеряли больше 130 человек. В районе села Петровка уничтожен автомобильный мост через реку Оскол.

Есть успехи и у группировки «Запад». Военный аналитик Анатолий Радов сообщает о восстановлении контроля над Купянск-Узловым. ВС РФ проводят эвакуацию мирных жителей.

Штурмовики «Центра» продвигаются в Доброполье. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 10 октября: 520 украинских военных уничтожено в Доброполье

Группировка «Центр» берёт под контроль новые рубежи в Доброполье. Здесь подразделения ВСУ и Национальной гвардии Украины находятся в окружении. По данным Министерства обороны Российской Федерации, противник за время окружения потерял свыше 520 военнослужащих.

— Штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продолжают продвижение в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты действуют в западной, а также продолжают уничтожение противника на территории шахты Добропольская, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Под Красным Лиманом продолжается наступление вражеских войск в рамках операции «Вивальди».

— На Краснолиманском направлении идут бои в районе Шандриголово. Сохраняется напряжённая ситуация на рубеже Колодези — Ставки, — сообщает «WarGonzo».

Карта СВО на 10 октября 2026 года

Карта СВО на 10 октября 2026 года. Армия России взяла под контроль посёлок Кияница. Фото © Telegram / divgen

План США по Украине на зиму: энергетическое перемирие и вывоз зерна

По информации журналиста Axios Барака Равида, американские дипломаты совещались с Дональдом Трампом о новых идеях, которые приблизят мир. Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены обсудить с украинскими переговорщиками отказ Москвы и Киева от ударов по энергетическим объектам. Хотя энергетическое перемирие не является новинкой.

— Все они переживают из-за зимы. Если война не прекратится, зима будет тяжёлой. Поэтому США пытаются выступить посредником между сторонами с целью выработки единого предложения, — рассказал источник Axios в Белом доме.

Кроме этого, Вашингтон хочет добиться безопасного вывоза зерна. Свои идеи по продовольствию есть и у Турции. Издание Milliyet сообщает, что Анкара предлагает два отдельных безопасных коридора для российских и турецких кораблей.

Авторы Даниил Черных