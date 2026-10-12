Помощь сквозь обстрелы: В Алёшки направили более двух тонн гуманитарных грузов

За последние два месяца в Алёшки Херсонской области направили свыше двух тонн гуманитарных грузов, несмотря на сложную обстановку в городе. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам ребёнка Ирина Кравченко.

«За последние два месяца направлено более двух тонн гуманитарной помощи», — рассказала омбудсмен ТАСС.

Доставить гуманитарку в населённый пункт мешали заминированные дороги. Чтобы обезвредить взрывчатку, специалистам потребовалось некоторое время. После этого в больницу Алешёк были доставлены медикаменты и провизия.

Ранее Life.ru рассказывал, что главы РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились координировать усилия по решению гуманитарных проблем в Алёшках. Этот вопрос поднимался во время телефонных переговоров глав двух государств. В результате стороны согласовали постоянное взаимодействие уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой с аппаратом американской первой леди Мелании Трамп.