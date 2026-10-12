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Опубликовано 12 октября, 13:30

Помощь сквозь обстрелы: В Алёшки направили более двух тонн гуманитарных грузов

В Алёшки за два месяца направили более двух тонн гуманитарной помощи

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

За последние два месяца в Алёшки Херсонской области направили свыше двух тонн гуманитарных грузов, несмотря на сложную обстановку в городе. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам ребёнка Ирина Кравченко.

«За последние два месяца направлено более двух тонн гуманитарной помощи», — рассказала омбудсмен ТАСС.

Доставить гуманитарку в населённый пункт мешали заминированные дороги. Чтобы обезвредить взрывчатку, специалистам потребовалось некоторое время. После этого в больницу Алешёк были доставлены медикаменты и провизия.

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Ранее Life.ru рассказывал, что главы РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились координировать усилия по решению гуманитарных проблем в Алёшках. Этот вопрос поднимался во время телефонных переговоров глав двух государств. В результате стороны согласовали постоянное взаимодействие уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой с аппаратом американской первой леди Мелании Трамп.

Больше новостей о международных отношениях и гуманитарной ситуации в зоне конфликта — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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