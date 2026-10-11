После разминирования дороги в больницу Алёшек доставили гуманитарный груз

В Алёшкинскую центральную районную больницу Херсонской области удалось доставить продовольствие и медикаменты после очистки одного из местных маршрутов от мин. Благодаря проведённым работам жители также получили возможность добираться до соседних населённых пунктов. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам ребёнка Ирина Кравченко.

По словам детского омбудсмена, разминирование состоялось около двух недель назад при содействии российских военнослужащих. После этого в медицинское учреждение привезли продукты питания и необходимые лекарства.

Кравченко подчеркнула, что расчистка пути частично облегчила положение местного населения. Теперь люди могут самостоятельно отправляться за продовольствием в ближайшие населённые пункты. При этом добираться приходится преимущественно пешком либо на велосипедах.

О полном восстановлении безопасного транспортного сообщения пока речи не идёт, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал о подрыве четырёх жителей Алёшек на мине во время попытки добраться до Раденска за продуктами. Все пострадавшие получили ранения и были госпитализированы. Местные власти отмечали, что военные регулярно обследуют и очищают дороги от взрывоопасных предметов, однако безопасные маршруты появляются лишь на ограниченное время.