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Регион
Опубликовано 10 октября, 15:44

Лантратова: Команда Мелании Трамп выразила готовность помочь жителям Алёшек

Яна Лантратова. Обложка © Life.ru

Яна Лантратова. Обложка © Life.ru

Команда первой леди США Мелании Трамп выразила готовность подключиться к оказанию гуманитарной помощи жителям Алёшек Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, отметив, что переговоры с американской стороной проходят непросто. Сейчас стороны обсуждают возможность доставки продовольствия, питьевой воды и медикаментов, а также вывоза людей, нуждающихся в срочной помощи.

«Ради спасения мирных жителей необходимо снять украинскую блокаду Алёшек. Люди всё ещё отрезаны от обеспечения продовольствием, водой и медикаментами. Это пожилые, женщины, дети», — подчеркнула Лантратова.

Омбудсмен возложила ответственность за гуманитарный кризис на Вооружённые силы Украины. Она напомнила, что украинские беспилотники контролируют дороги, а дистанционно установленные мины препятствуют доставке грузов и эвакуации граждан.

Лантратова рассказала, что из-за опасности на дорогах жители вынуждены переносить продукты и другие необходимые вещи вручную либо перевозить их на велосипедах. Она также сообщила, что последняя волонтёрская автомобильная колонна с надписями «Люди» была уничтожена ударами ВСУ. По мнению уполномоченного, прекращение атак и минирования маршрутов снабжения позволило бы организовать полноценную доставку помощи и эвакуировать наиболее уязвимых жителей.

«Мы будем помогать всем жителям вне зависимости от политических убеждений. Для нас высший приоритет — человек, и ценность каждой человеческой жизни безусловна. Российская сторона сделает всё возможное, чтобы спасти мирных жителей», — заверила Лантратова.

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Ранее Life.ru сообщал о договорённости Владимира Путина и Дональда Трампа наладить взаимодействие по гуманитарной ситуации в Алёшках. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны условились, что Яна Лантратова будет поддерживать постоянный контакт с аппаратом Мелании Трамп. Эта тема обсуждалась во время телефонного разговора лидеров двух стран.

Больше новостей о международных отношениях и гуманитарной ситуации в зоне конфликта — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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