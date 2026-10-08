Мирошник: ВСУ устроили в Алёшках средневековую блокаду современными методами

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сравнил ситуацию в Алёшках Херсонской области со средневековой блокадой, устроенной современными средствами. По его словам, большое количество беспилотников позволяет Вооружённым силам Украины (ВСУ) фактически перекрывать доставку в город гуманитарной помощи, продуктов и других необходимых грузов.

«Сейчас они получили огромное количество дронов, и этими дронами они научились делать блокаду. Это такая средневековая блокада современными методами. То есть когда дронами они просто минируют, заставляют машины остановиться, на неделю перекрывают возможность доставки и гуманитарной помощи, товаров, продуктов питания», — заявил Мирошник в эфире подкаста «Факты на стол».

Дипломат утверждает, что передвижение из города также серьёзно затруднено. По его словам, покинуть Алёшки сейчас можно пешком, стараясь укрыться от находящихся в воздухе беспилотников.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ситуация в Алёшках Херсонской области остаётся крайне напряжённой уже три-четыре года. По его словам, за это время жители многократно сталкивались с атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами со стороны ВСУ.