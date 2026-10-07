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Регион
Опубликовано 7 октября, 21:26

Сальдо заявил о напряжённой ситуации в Алёшках на протяжении 3-4 лет

Обложка © ТАСС / Алена Бжахова

Обложка © ТАСС / Алена Бжахова

Ситуация в Алёшках Херсонской области остаётся крайне напряжённой уже три-четыре года, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом он рассказал на брифинге по обстановке в городе, который находится в прифронтовой зоне.

По словам главы региона, за это время жители многократно сталкивались с атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами со стороны ВСУ.

Отдельно губернатор остановился на ситуации вокруг Алёшкинской центральной районной больницы. По его словам, медучреждение, где оказывают помощь пострадавшим жителям, также подвергалось атакам дронов и артиллерийским ударам.

«Она оказывала услуги жителям (Алешек — прим. Life.ru), которые подвергались атакам и беспилотных летательных систем, и прямых артиллерийских обстрелов. И в том числе полпыток помешать вообще жизни в городе», — рассказал Сальдо.

ВСУ не дают выносить тела погибших жителей под Алёшками
ВСУ не дают выносить тела погибших жителей под Алёшками

Ранее Life.ru писал, что девять мирных жителей получили ранения за несколько дней при атаках ВСУ на дороге между Алёшками и Раденском в Херсонской области. Как сообщил глава Алёшкинского муниципального округа Руслан Хоменко, данная трасса по-прежнему остаётся одним из наиболее опасных направлений для гражданского транспорта.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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