Ситуация в Алёшках Херсонской области остаётся крайне напряжённой уже три-четыре года, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом он рассказал на брифинге по обстановке в городе, который находится в прифронтовой зоне.

По словам главы региона, за это время жители многократно сталкивались с атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами со стороны ВСУ.

Отдельно губернатор остановился на ситуации вокруг Алёшкинской центральной районной больницы. По его словам, медучреждение, где оказывают помощь пострадавшим жителям, также подвергалось атакам дронов и артиллерийским ударам.

«Она оказывала услуги жителям (Алешек — прим. Life.ru), которые подвергались атакам и беспилотных летательных систем, и прямых артиллерийских обстрелов. И в том числе полпыток помешать вообще жизни в городе», — рассказал Сальдо.

Ранее Life.ru писал, что девять мирных жителей получили ранения за несколько дней при атаках ВСУ на дороге между Алёшками и Раденском в Херсонской области. Как сообщил глава Алёшкинского муниципального округа Руслан Хоменко, данная трасса по-прежнему остаётся одним из наиболее опасных направлений для гражданского транспорта.