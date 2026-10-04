ВСУ не дают выносить тела погибших жителей под Алёшками

Украинские военные препятствуют выносу тел погибших мирных жителей в окрестностях Алёшек Херсонской области, сообщает источник в российских силовых структурах. Тела могут оставаться на местности до двух недель, пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, сложная обстановка сохраняется не только в Алёшках, но и в населённых пунктах в радиусе примерно 10 километров. Украинские военные мешают своевременно забирать тела погибших мирных жителей для последующего захоронения, из-за чего они могут оставаться на местности до двух недель. Источник также добавил, что по фактам гибели гражданских возбуждаются уголовные дела.

Источник сообщил, что таким образом украинская сторона пытается помешать документированию обстоятельств гибели гражданских.

Ранее Life.ru рассказывал, что четыре жителя Алёшек подорвались на мине по дороге за продуктами. По словам главы округа Руслана Хоменко, безопасные маршруты появляются лишь время от времени, поэтому самостоятельное передвижение остаётся опасным.