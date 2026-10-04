Слуцкий: Еврокомиссия лживо обвинила Россию в блокаде Алёшек, пробив дно

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал ложными обвинения Еврокомиссии в адрес России из-за гуманитарной ситуации в Алёшках Херсонской области. По его мнению, Брюссель прикрывает действия украинской стороны. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

«Еврокомиссия пробила дно своим цинизмом и откровенно лживыми обвинениями России в блокаде города Алёшки в Херсонской области. <...> Новое чудовищное преступление неофашистской хунты, которое покрывается напрямую Брюсселем», — заявил Слуцкий.

Поводом стало заявление еврокомиссара по вопросам готовности и кризисного управления Хаджи Лахбиб. 2 октября она утверждала, что мирные жители Алёшек оказались «в осаде российских сил» без нормального доступа к продовольствию, лекарствам и чистой воде. Еврокомиссия также призвала обеспечить безопасный гуманитарный доступ в город.

Слуцкий отверг эту версию и заявил, что препятствия для гуманитарных конвоев создаёт украинская сторона. Высказывания Брюсселя он назвал информационной провокацией, а сложившуюся в городе ситуацию — искусственно созданным гуманитарным кризисом.

Ранее Life.ru рассказывал, что четыре жителя Алёшек получили ранения, подорвавшись на мине по дороге за продуктами. Глава округа Руслан Хоменко сообщал, что из-за мин и обстрелов безопасные маршруты для передвижения появляются лишь время от времени.