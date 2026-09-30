Киев пытается использовать тяжёлую гуманитарную ситуацию в Алёшках Херсонской области для новой информационной кампании и представить её как «Бучу 2.0». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«В последнее время киевский режим раскручивает тему тяжёлой гуманитарной ситуации в Алёшках. Давайте рассмотрим и этот их фейк. Потому что они пытаются сделать из этой истории новую Бучу. Знаете, «Бучу 2.0». И начать очередную медиакампанию», — обратила внимание дипломат.

По словам Захаровой, украинские власти пытаются возложить ответственность за происходящее в городе на Россию и призывают международные организации вмешаться в ситуацию. Представитель МИД РФ при этом заметила, что Киев умалчивает об обстоятельствах, которые на самом деле являются причиной проблем с доставкой помощи в Алёшки.

В качестве примера Захарова привела события 1 сентября. По её словам, украинские беспилотники атаковали направлявшуюся в город колонну волонтёров с продуктами и медикаментами, после чего людям пришлось оставить машины и груз.

«Таким образом, очевидно, что Украина собственноручно создаёт гуманитарную катастрофу, пытаясь возложить вину, как она это любит делать, на Россию», — заключила представитель МИД РФ.