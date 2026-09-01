Дроны ВСУ ударили по колонне волонтёров под Алёшками, один человек ранен

Под городом Алёшки в Херсонской области украинские беспилотники ударили по колонне волонтёров, которая везла продукты и лекарства местным жителям. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

По его данным, в колонне было четыре машины с гуманитарным грузом. Один из волонтёров получил ранение.

Очевидцы, как передаёт посол, рассказали, что первый беспилотник завис прямо перед головным автомобилем и заставил группу остановиться. Затем дрон облетел всю колонну — оператор, судя по всему, мог убедиться, что перед ним только гражданские люди и мирный груз. После этого удары пошли один за другим, пока машины не были разбиты, а всё, что они везли, — уничтожено. Людям удалось выбраться и укрыться в ближайшей лесополосе.

Мирошник подчеркнул, что нападение на гражданский транспорт и мирных людей является военным преступлением. Дипломат добавил, что ситуацию отягощает то, что группа шла в город с гуманитарной целью, и эту миссию сорвали намеренно.

По его словам, на фоне блокады Алёшек и подобных ударов заявления украинской стороны о тревоге за гуманитарную обстановку в городе выглядят цинично. О случившемся, как сообщил дипломат, через российские представительства проинформируют крупные международные организации, отвечающие за соблюдение норм гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю, в котором ехали муж и жена. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, оба погибли на месте у Дружбовки. Погибшими оказались супруги-предприниматели из Нижних Серогоз, которые направлялись в Мелитополь за товаром для своего магазина.